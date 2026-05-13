Fête du cheval Loudéac Loudéac

Loudéac

Fête du cheval

Loudéac Hippodrome Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

44ème Fête du Cheval Le cheval de trait breton est une image emblématique et un patrimoine vivant du centre bretagne.

11h00, départ du défilé de l’hippodrome avec chevaux montés et attelés vers le centre-ville. 12h00 repas -14h30 début des animations, expositions d’anciens tracteurs et véhicules anciens, spectacle équestre avec le haras de Bohu qui nous fera de la poste hongroise, course de char, reprise montée de 33 chevaux, marché de producteurs locaux et tombola.

Restauration rapide et buvette. .

Loudéac Hippodrome Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 39 49 48

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English :

L’événement Fête du cheval Loudéac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre