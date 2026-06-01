Concert rencontres Le Moulin à sons Loudéac
Concert rencontres Le Moulin à sons Loudéac samedi 6 juin 2026.
Loudéac
Concert rencontres
Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert rencontres par les élèves du Moulin à Sons et de l’école de musique de Baud Communauté.
Les groupes SMS du Moulin à Sons et NO BORDER de l’école de musique et de danse de Baud Communauté seront sur la scène du Moulin à Sons pour un moment musical et convivial.
Concert coordonné par Claude LE BARON et Fabien ROBBE.
Entrée libre. Tous publics. .
Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49
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English :
L’événement Concert rencontres Loudéac a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Bretagne Centre
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