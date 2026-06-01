Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert rencontres Le Moulin à sons Loudéac

Concert rencontres Le Moulin à sons Loudéac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Moulin à sons

Adresse : 17, allée du Champ de Foire

Ville : 22600 Loudéac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Loudéac

Concert rencontres

Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert rencontres par les élèves du Moulin à Sons et de l’école de musique de Baud Communauté.
Les groupes SMS du Moulin à Sons et NO BORDER de l’école de musique et de danse de Baud Communauté seront sur la scène du Moulin à Sons pour un moment musical et convivial.
Concert coordonné par Claude LE BARON et Fabien ROBBE.
Entrée libre. Tous publics.   .

Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert rencontres Loudéac a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Bretagne Centre

À voir aussi à Loudéac (Côtes-d'Armor)