Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac
Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac mercredi 8 juillet 2026.
Loudéac
Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel
15, rue de Moncontour Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Le mercredi, du 8 juillet au 26 août, visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel…
Née à Loudéac en 1895, Jeanne Malivel fut une artiste complète qui n’a eu de cesse de travailler à la renaissance de l’Art breton. En 1922, elle a illustré de 72 bois gravés l’Histoire de la Bretagne de C. Danio. Jeanne Malivel s’est également exprimée au sein du mouvement des Ar Seiz Breur créé en 1923. .
15, rue de Moncontour Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17
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L’événement Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Centre
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