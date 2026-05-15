PARTIR EN LIVRE Lecture Loudéac
PARTIR EN LIVRE Lecture Loudéac jeudi 9 juillet 2026.
Loudéac
PARTIR EN LIVRE Lecture
Résidence Brocéliande Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Séance lecture .
Résidence Brocéliande Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Lecture Loudéac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Loudéac (Côtes-d'Armor)
- Concert instrumental de Caillou guitare dans un jardin à Loudéac, Grand jardin , maison à proximité centre ville, Loudéac 22 mai 2026
- Concert instrumental avec Caillou guitare dans un jardin à Loudéac – 22 mai, Grand jardin , maison à proximité centre ville, Loudéac 22 mai 2026
- Petit concert pour grandes oreilles Médiathèque Loudéac 27 mai 2026
- Marathon Loudéac Pontivy rue de Calouët Loudéac 31 mai 2026
- Terr’Armor Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor rue de Calouët Loudéac 13 juin 2026