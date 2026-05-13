LE DEFI DE L’EAU Rue des Livaudières Loudéac
LE DEFI DE L’EAU Rue des Livaudières Loudéac mercredi 8 juillet 2026.
Loudéac
LE DEFI DE L’EAU
Rue des Livaudières Piscine Les Aquatides Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Une journée sportive et solidaire au profit de l’Unicef.
Venez profiter d’un moment à la piscine ou en plein air, familial, ludique et aquatique ! Collecter des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable dans le monde, grâce aux actions de l’Unicef, sensibiliser au respect, à la préservation et à la qualité de l’eau. Ouvert à tous sans inscription. 2€ (reversé à l’Unicef).
Défi de l’eau à la piscine des Aquatides, nombreuses activités au programme structures gonflables, bouées, jeux, défis en tout genre, hammam-sauna… .
Rue des Livaudières Piscine Les Aquatides Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 09 09
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English :
L’événement LE DEFI DE L’EAU Loudéac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre
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