LE DEFI DE L’EAU Rue des Livaudières Loudéac

Loudéac

LE DEFI DE L’EAU

Rue des Livaudières Piscine Les Aquatides Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une journée sportive et solidaire au profit de l’Unicef.

Venez profiter d’un moment à la piscine ou en plein air, familial, ludique et aquatique ! Collecter des fonds pour améliorer l’accès à l’eau potable dans le monde, grâce aux actions de l’Unicef, sensibiliser au respect, à la préservation et à la qualité de l’eau. Ouvert à tous sans inscription. 2€ (reversé à l’Unicef).

Défi de l’eau à la piscine des Aquatides, nombreuses activités au programme structures gonflables, bouées, jeux, défis en tout genre, hammam-sauna… .

Rue des Livaudières Piscine Les Aquatides Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 09 09

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English :

L’événement LE DEFI DE L’EAU Loudéac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Centre