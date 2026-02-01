Atelier numérique Ados Spécial IA Médiathèque Loudéac

Atelier numérique Ados Spécial IA

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Découverte du fonctionnement et de l’utilisation de plusieurs intelligences artificielles.

En partenariat avec le service numérique de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Durée 2h. Pour ados, à partir de 11 ans. Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

