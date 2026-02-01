Atelier numérique Ados Spécial IA Médiathèque Loudéac
Atelier numérique Ados Spécial IA
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Découverte du fonctionnement et de l’utilisation de plusieurs intelligences artificielles.
En partenariat avec le service numérique de Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Durée 2h. Pour ados, à partir de 11 ans. Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d'Armor Bretagne
