Les Concerts en chapelles Loudéac
vendredi 17 juillet 2026 · Loudéac
Informations pratiques
Loudéac
Les Concerts en chapelles
Chapelle Les Parpareux Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Du 17 juillet au 28 août, les chapelles de Loudéac et celle de Trévé vibrent aux sons des aubades musicales estivales. Sept concerts avec sept styles musicaux différents sont au programme des F’Estivales 2026.
Concerts suivis d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.
Ce vendredi, concert avec Imrama.
Gratuit, ouvert à tous. .
Chapelle Les Parpareux Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 85 00
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English :
L’événement Les Concerts en chapelles Loudéac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Centre
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