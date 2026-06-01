L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Dauphiné Rondillon, Château Dauphine Rondillon 8 Jean Faux Ouest, Loupiac
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Dauphiné Rondillon, Château Dauphine Rondillon 8 Jean Faux Ouest, Loupiac samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Dauphiné Rondillon 6 et 7 juin Château Dauphine Rondillon 8 Jean Faux Ouest Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
Visite des chais, dégustaion de vieux millèsimes, gastronomie landaise, foie gras, magret. Déjeuner sur place possible (réservation conseillée).
Réservation conseillée
Le Château Dauphiné Rondillon, situé sur le plus beau terroir de Loupiac, est le château historique du vignoble. Ce vin liquoreux mis en bouteilles dès 1927 a obtenu de nombreuses médailles historiques comme la médaille d’or du Concours Général Agricole de Paris de 1901 ou celle de l’Exposition Universelle de Lièges 1905. Il fût également sélectionné par la cave de l’Elysée pour être servi lors des dîners prestigieux.
Château Dauphine Rondillon 8 Jean Faux Ouest 33410 Loupiac Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jean-christophe@vignoblesdarriet.fr »}]
Visite du Château Dauphiné Rondillon
DR