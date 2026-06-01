L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Grand Peyruchet, Château Grand Peyruchet, Loupiac
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Grand Peyruchet, Château Grand Peyruchet, Loupiac samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Grand Peyruchet 6 et 7 juin Château Grand Peyruchet Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
Dégustation de tous nos vins bio, casse-croûte champêtre à réserver.
Animation proposée
Visite, balade guidée, rando
Portes ouvertes
Dégustation de produits locaux
Tradition familiale
La 5e génération perpétue une viticulture artisanale et durable
Agriculture Biologique
Depuis 2022, l’ensemble du domaine est certifié en Agriculture Biologique.
Région de Bordeaux
Situé tout près de Bordeaux, nos vins vous offrent l’authenticité du terroir bordelais.
Château Grand Peyruchet 1 les Plainiers 33410 Loupiac Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@peyruchet.com »}]
La 5e génération perpétue une viticulture artisanale et durable
DR