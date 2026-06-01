L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Grand Peyruchet, Château Grand Peyruchet, Loupiac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Grand Peyruchet 6 et 7 juin Château Grand Peyruchet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Dégustation de tous nos vins bio, casse-croûte champêtre à réserver.

Animation proposée

Visite, balade guidée, rando

Portes ouvertes

Dégustation de produits locaux

Tradition familiale

La 5e génération perpétue une viticulture artisanale et durable

Agriculture Biologique

Depuis 2022, l’ensemble du domaine est certifié en Agriculture Biologique.

Région de Bordeaux

Situé tout près de Bordeaux, nos vins vous offrent l’authenticité du terroir bordelais.

Château Grand Peyruchet 1 les Plainiers 33410 Loupiac Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@peyruchet.com »}]

La 5e génération perpétue une viticulture artisanale et durable

DR