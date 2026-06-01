L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine du Cheval Blanc, Domaine du Cheval Blanc, Saint-André-du-Bois

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine du Cheval Blanc 6 et 7 juin Domaine du Cheval Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Week-end festif & gourmand : Entrée libre, Dégustation des Vins du Domaine, Marché fermier, Déjeuner champêtre des producteurs le samedi et le dimanche midi (assis et à l’abri) ou plat à emporter – Art, déco, créations.. et animations sur les deux jours. Samedi vers 11h Confrérie des Compagnons du Bordeaux – Dimanche vers 11h ateliers Cocktail

Pour que chacun trouve son plaisir le Domaine du Cheval Blanc produit une gamme de sept Vins tranquilles,

plus un Crémant et un jus de raisin à bulles pour égayer le tout, issus des cépages :

Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc

Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon, Muscadelle et Colombard

Animation proposée :

Visite, balade guidée, rando

Portes ouvertes

Dégustation de produits locaux

Marché de produits locaux

Ateliers pratiques

Place de parking

Domaine du Cheval Blanc 33490 Saint-Germain-de-Graves Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chaussiechevalblanc@orange.fr »}]

Pour que chacun trouve son plaisir le Domaine du Cheval Blanc produit une gamme de sept Vins tranquilles

DR