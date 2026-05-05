L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Ferme Deux Bouts, La Ferme Deux Bouts, Vayres

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Ferme Deux Bouts Samedi 6 juin, 10h00 La Ferme Deux Bouts Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au programme :

Visite de la ferme avec le maraîcher qui parlera de maraîchage sur sol vivant, de biodiversité, de bio…

Chantier solidaire de maraîchage suivi d’un pique-nique

Achat de légumes de la ferme et d’autres producteurs dans notre magasin.

Inscriptions (gratuites) par mail à contact@deuxbouts.fr ou par téléphone 07 80 91 99 30

La Ferme Deux Bouts 31 Avenue de la Gare Vayres 33870 Vayres 33870 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sybille.barbera@deuxbouts.org »}] [{« link »: « mailto:contact@deuxbouts.fr »}]

La Ferme Deux Bouts, ouvre ses portes samedi 6 juin aux visiteurs !

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