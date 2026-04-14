Se voir jusqu’au cœur !, Jardin Fauves, Vayres

Se voir jusqu’au cœur ! Dimanche 7 juin, 10h30, 14h00 Jardin Fauves Haute-Vienne

Entrée : 2€/personne. Animations pédagogiques : 5€/personne. Limité à 20 personnes, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Se voir jusqu’au coeur !

Pour sa première participation aux Rendez-vous aux jardins, l’association Vayres à Soi vous convie au cœur de Vayres ! Pour cette belle occasion, le Jardin Fauves, refuge L.P.O, ouvrira ses portes et son univers conçu en faveur de la biodiversité ordinaire.

Au programme, une visite guidée du jardin et une balade florale commentée spéciale Roses afin de vous présenter nos actions pour protéger et préserver ce patrimoine floral.

Nous vous proposons trois animations pédagogiques : atelier Bouture, atelier Photo (prise de vue), atelier Toucher, Sentir, Gouter.

Seront présents : la Ressourcerie verte à prix mini de l’association Vayres à Soi, la Grainothèque mobile pour échanger des graines de fleurs et de légumes et un Troc de plantes/arbustes.

Jardin Fauves 28 rue Belles Roses 87600 Vayres Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 13 85 10 32 https://vayresasoi.fr/ [{« type »: « email », « value »: « vayresasoi@gmail.com »}] Depuis 2021, le Jardin Fauves se développe en jardin au naturel. Arboré, fleuri et orné de roses, il est refuge L.P.O depuis sa création. Un parking gratuit se trouve à proximité. Sa situation en centre-bourg en facilite l’accès.

Se voir jusqu’au coeur !

©Isabelle Pompe