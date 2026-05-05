L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison du Berneuilh, Maison du Berneuilh, Porte-de-Benauge

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison du Berneuilh 5 – 7 juin Maison du Berneuilh Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

PROGRAMME

Atelier apiculture De 10h a 17h : Jouer à l’apiculteur en herbe. Enfilez la tenue et direction le rucher pour découvrir ce monde incroyable !

> De 4 a 90 ans.

> Baskets obligatoire

> Réservation recommandée

Départ toutes les heures De 10h à 12h et de 13h à 17h

20 euros par personne

Infos et réservation 06 61 49 55 84 Amandine

Je suis Amandine.

Paysanne Authentique. Je m’occupe de mes abeilles, mes poules, mes vignes…

Ici tous est en symbiose. Vous voulez un bol de fraîcheur et une reconnection à Dame Nature? Venez vite découvrir la Maison du Berneuilh !

Référent Amandine

Maison du Berneuilh Chemin de Berneuilh 33760 Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 Arbis Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anoriega@hotmail.fr »}]

Dégustation des produits de la ferme. Accès a la boutique.

DR