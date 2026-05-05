L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison du Berneuilh, Maison du Berneuilh, Porte-de-Benauge
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison du Berneuilh, Maison du Berneuilh, Porte-de-Benauge vendredi 5 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Maison du Berneuilh 5 – 7 juin Maison du Berneuilh Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
PROGRAMME
Atelier apiculture De 10h a 17h : Jouer à l’apiculteur en herbe. Enfilez la tenue et direction le rucher pour découvrir ce monde incroyable !
> De 4 a 90 ans.
> Baskets obligatoire
> Réservation recommandée
Départ toutes les heures De 10h à 12h et de 13h à 17h
20 euros par personne
Infos et réservation 06 61 49 55 84 Amandine
Je suis Amandine.
Paysanne Authentique. Je m’occupe de mes abeilles, mes poules, mes vignes…
Ici tous est en symbiose. Vous voulez un bol de fraîcheur et une reconnection à Dame Nature? Venez vite découvrir la Maison du Berneuilh !
Référent Amandine
Maison du Berneuilh Chemin de Berneuilh 33760 Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 Arbis Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anoriega@hotmail.fr »}]
Dégustation des produits de la ferme. Accès a la boutique.
DR
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