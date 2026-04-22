Porte-de-Benauge

Viens voir ma Rurale 2026

Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour sa 5ème édition, Viens voir ma Rurale se déplace à l’Ouest, plus précisément dans le commune de Porte-de-Benauge, commune nouvelle regroupant Arbis, Cantois et Saint-Genis-du-Bois. Pour cette cinquième édition, nombreux sont ceux qui se sont mêlés à l’organisation de cette belle journée. Vous pourrez toujours visiter les entrepreneurs de la commune, visiter de sites magnifiques et profiter de nombreuses animations qui vont rythmer la journée, il y en aura pour tous les goûts.

Vous retrouverez l’ensemble du programme sur le site de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers. .

Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 73

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English : Viens voir ma Rurale 2026

L’événement Viens voir ma Rurale 2026 Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de l’Entre-deux-Mers