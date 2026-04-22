Viens voir ma Rurale 2026 Porte-de-Benauge
Viens voir ma Rurale 2026 Porte-de-Benauge samedi 6 juin 2026.
Porte-de-Benauge
Viens voir ma Rurale 2026
Porte-de-Benauge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour sa 5ème édition, Viens voir ma Rurale se déplace à l’Ouest, plus précisément dans le commune de Porte-de-Benauge, commune nouvelle regroupant Arbis, Cantois et Saint-Genis-du-Bois. Pour cette cinquième édition, nombreux sont ceux qui se sont mêlés à l’organisation de cette belle journée. Vous pourrez toujours visiter les entrepreneurs de la commune, visiter de sites magnifiques et profiter de nombreuses animations qui vont rythmer la journée, il y en aura pour tous les goûts.
Vous retrouverez l’ensemble du programme sur le site de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers. .
Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 73
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English : Viens voir ma Rurale 2026
L’événement Viens voir ma Rurale 2026 Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de l’Entre-deux-Mers