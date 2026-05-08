Ateliers et dégustations à la Maison du Berneuilh pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Maison du Berneuilh Porte-de-Benauge
Ateliers et dégustations à la Maison du Berneuilh pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Maison du Berneuilh Porte-de-Benauge vendredi 5 juin 2026.
Porte-de-Benauge
Ateliers et dégustations à la Maison du Berneuilh pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
Maison du Berneuilh 154 Chemin de Berneuilh Porte-de-Benauge Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Je suis Amandine, paysanne authentique. Je m’occupe de mes abeilles, mes poules, mes vignes… Ici tous est en symbiose. Vous voulez un bol de fraîcheur et une reconnection à Dame Nature ? Venez vite découvrir la Maison du Berneuilh pendant la fête de l’agriculture. Au programme dégustation des produits de la ferme et accès à la boutique. Des ateliers apiculture sont aussi proposés tout au long de la journée jouez à l’apiculteur en herbe. Enfilez la tenue et direction le rucher pour découvrir ce monde incroyable. Réservations recommandées, baskets obligatoires. .
Maison du Berneuilh 154 Chemin de Berneuilh Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 49 55 84 anoriega@hotmail.fr
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English : Ateliers et dégustations à la Maison du Berneuilh pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale
L’événement Ateliers et dégustations à la Maison du Berneuilh pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
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