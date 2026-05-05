L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Viens Voir Ma Rurale ! 5ème édition à Porte-de-Benauge, Porte-de-Benauge, Porte-de-Benauge

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Viens Voir Ma Rurale ! 5ème édition à Porte-de-Benauge Samedi 6 juin, 09h30 Porte-de-Benauge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

PROGRAMME

Les producteurs et viticulteurs locaux seront à l’honneur toute la journée avec un marché de producteurs convivial. Vous pourrez notamment rencontrer Frédéric Targon, apiculteur à Porte de Benauge, qui proposera miel et gaufres pour régaler petits et grands. Une animation autour de l’apiculture sera également proposée à la Maison du Berneuilh, pour découvrir cet univers de manière ludique.

Côté animations, la journée s’annonce riche et variée : randonnée découverte dès le matin, visites du Château de Benauge et de la Maison du Berneuilh, séance de zumba, espace dédié aux tout-petits, exposition de portraits d’habitants… L’après-midi, place aux activités pour tous : laser game, pêche au lac, jeux, ateliers créatifs, défis sportifs, quiz, tir à l’arc ou encore rallye photo. De quoi passer une journée festive, familiale et pleine de découvertes au cœur du territoire.

Toutes les informations, horaires des concerts, repas à réserver sont sur la page du site : https://www.ruralesentredeuxmers.fr/viens-voir-ma-rurale/

La Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, a décidé en 2021 de lancer un événement intercommunal valorisant les richesses de notre territoire. « Viens voir ma Rurale» était né. Nous voilà à la cinquième édition !

Cette année, « Viens voir ma Rurale » se déplace à l’Ouest, plus précisément dans le commune de Porte-de-Benauge, commune nouvelle regroupant Arbis, Cantois et Saint-Genis-du-Bois.

Nous avons toujours avec la même volonté de donner à connaître nos communes, nos acteurs sociaux économiques, nos initiatives locales et notre patrimoine naturel et architectural.

Pour cette cinquième édition, nombreux sont ceux qui se sont mêlés à l’organisation de cette belle journée. Vous pourrez toujours visiter les entrepreneurs de la commune, visiter de sites magnifiques et profiter de nombreuses animations qui vont rythmer la journée, il y en aura pour tous les goûts.

Seul ou en famille, venez profiter de l’exploration d’un monde riche, si près de nous.

Porte-de-Benauge Route Cédas 33760 Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 Cantois Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e.houdayer@ruralesentredeuxmers.fr »}] [{« link »: « https://www.ruralesentredeuxmers.fr/viens-voir-ma-rurale/ »}]

Randonnée découverte

DR