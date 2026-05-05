L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Portes-ouvertes de la Cidrerie HIC, Cidrerie HIC, Sadirac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Portes-ouvertes de la Cidrerie HIC 6 et 7 juin Cidrerie HIC Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

PROGRAMME

Située à Sadirac, la Cidrerie HIC est la seule cidrerie de Gironde.

Structure de l’Economie Sociale et Solidaire, nous produisons des cidres, vin, jus, vinaigres, purées, gelées et farine de pommes 100% bio, dans une démarche d’économie circulaire, 0 déchets, en valorisant les partenariats locaux et l’inclusion sociale.

La Cidrerie HIC c’est avant tout l’histoire de Marion et Jérémy, deux normands pur beurre qui travaillent la pomme avec le coeur !

Au programme :

– visites guidées de la Cidrerie,

– jeux en bois,

– goûter offert avec dégustation de jus de pommes et crêpes à la farine de pommes

– ambiance familiale et conviviale !

Pour l’occasion, 10% de réduction seront proposés sur tous les achats en boutique.

Journée gratuite et ouverte à tous, sans limite d’âge et sans réservation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : pomme@cidrerie-hic.fr

Parking sur place ou, au plus loin à l’école de Sadirac (300m).

Cidrerie HIC Route de Saint-Caprais 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pomme@cidrerie-hic.fr »}] [{« link »: « mailto:pomme@cidrerie-hic.fr »}]

La Cidrerie HIC, seule cidrerie de Gironde, vous ouvre ses portes ! Rendez-vous au coeur de l’atelier de transformation à Sadirac de 14h-19h.

DR