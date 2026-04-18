Soirée spéciale Nuit des Musées escape-game Casse au musée Place Fouragnan Sadirac

Sadirac

Soirée spéciale Nuit des Musées escape-game Casse au musée

Place Fouragnan Maison de la poterie Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée vous ouvre ses portes pour une soirée pas comme les autres. Un mystérieux “Casse au musée” s’est produit à vous de mener l’enquête. En famille ou entre amis, plongez dans un escape-game immersif de 45 minutes et tentez de percer les secrets du musée avant la fin du chronomètre. Une soirée ludique, mystérieuse et pleine de suspense vous attend. Oserez-vous relever le défi ? Cinq créneaux sont proposés entre 18 h et 23 h, avec 6 participants maximum par créneau. Cette animation familiale, dès 8 ans, est gratuite mais il est nécessaire de réserver auprès de la Maison de la poterie. .

Place Fouragnan Maison de la poterie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 60 03 museepoterie@sadirac.fr

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English : Soirée spéciale Nuit des Musées escape-game Casse au musée

L’événement Soirée spéciale Nuit des Musées escape-game Casse au musée Sadirac a été mis à jour le 2026-04-18 par OT de l’Entre-deux-Mers