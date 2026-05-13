Soirée spéciale : Escape Game « Casse au musée », Maison de la Poterie de Sadirac, Sadirac

Soirée spéciale : Escape Game « Casse au musée » Samedi 23 mai, 18h00 Maison de la Poterie de Sadirac Gironde

Sur réservation – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le samedi 23 mai, le musée vous ouvre ses portes pour une soirée pas comme les autres…

Un mystérieux « Casse au musée » s’est produit : à vous de mener l’enquête !

En famille ou entre amis, plongez dans un Escape Game immersif de 45 min et tentez de percer les secrets du musée avant la fin du chrono.

5 créneaux sont proposés entre 18h et 23h

6 participants maximum par créneau

‍ ‍ ‍ Animation gratuite – familial, dès 8 ans

Sur réservation uniquement

museepoterie@sadirac.fr

05 56 30 60 03

Une soirée ludique, mystérieuse et pleine de suspense vous attend… Oserez-vous relever le défi ?

Maison de la Poterie de Sadirac place Fouragnan 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5.56.30.60.03 https://www.mairie-sadirac.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057701377939 [{« link »: « mailto:museepoterie@sadirac.fr »}] La Maison de la Poterie regroupe un musée et un atelier de création.

Le village de Sadirac est un centre potier depuis l’Antiquité. On y retrouve des traces d’activités potières datées de l’époque gallo-romaine. C’est la constitution géologique du sol, riche en argile, qui est à l’origine de ce destin exceptionnel.

Sadirac connaît une activité continue depuis le XIVème siècle. Date auxquelles correspondent les premières pièces de notre collection permanente. parking

À l’occasion de la Nuit des Musées, le samedi 23 mai, le musée vous ouvre ses portes pour une soirée pas comme les autres…

©mairie de sadirac