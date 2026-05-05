L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Vide grenier et fête de l’agriculture et de l’alimentation, L’Usine Végétale, Le Fieu

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Vide grenier et fête de l’agriculture et de l’alimentation Samedi 6 juin, 10h00 L’Usine Végétale Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

– Ouverture et visite guidée du Tiers-Lieu

– Ventes de plants maraîchers, aromatiques et fleurs

– Animations autour de la biodiversité

– Restauration le midi

– Café associatif

– Navette possible

Tout public, toutes les animations sont gratuites. Seront payant les consommations au café associatif ainsi que la restauration (réservation conseillée).

Si navette mise en place (en fonction des demande) celle ci est gratuite.

L’Usine Végétale

est un Tiers-Lieu situé sur la commune de Le Fieu regroupant 4 associations : Cantine 209, Atelier 209, Cargo 209 et Radio Label Verte.Cantine 209, dont les actions sont orientées bien-être, accès au droit, solidarité et résilience alimentaire mène tout au long de l’année des actions autour de l’agriculture et de l’alimentation. Notre objectif : soutenir les agriculteurs locaux, faciliter l’accès à une nourriture de qualité pour tous, transmettre les savoirs-faire de transformation alimentaire et jardiniers. l’Etape Locale : point relais de producteurs bio locaux (légumes, volailles, oeufs, pain, pâisserie, produit laitiers vache et chèvre) et épicerie sèche locale et de qualité (miel, sel fou, sauce piquante, jus de pommes, savons, lentilles, farine, pois chiches, pois cassés, bières, huiles de caméline, de tournesol et de noix, safran, riellets, confitures).

– Le potager Paptage : tous les derniers samedi du mois, discussion autour du jardin avec Michaël de Jardins Vivant.

– Ateliers cuisine : 1 mardi matin par mois, atelier cuisine animé par Lucie de Bocal en Vert, suivi d’un repas partagé.

– Le Resto de l’Usine : Plat unique préparé par Lucie de Bocal en Vert, 1 mardi par mois, grande table conviviale, 3 tarifs en fonction des possibilités fiancières.

L’Usine Végétale 8 Au Communal – 33230 LE FIEU Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « camille.bourgois@usinevegetale.fr »}]

Le vide grenier annuel ! (5ème édition)

DR