L’Envers du décor, Chapelle Saint Siffrein, Mornas

Informations pratiques

L’Envers du décor Vendredi 18 septembre, 18h30, 19h00 Chapelle Saint Siffrein Vaucluse

limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Conférence ludique autour du théâtre, de ses secrets…et de son patrimoine vivant. En résonance avec le thème « Patrimoine en danger » cette conférence souhaite aussi interroger sur la fragilité des lieux culturels, des savoir-faire techniques et des métiers du spectacle vivant. Animée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse

Chapelle Saint Siffrein 1 rue de la mairie 84550 mornas Mornas 84550 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]

Conférence ludique autour du théâtre et de ses secrets…

©Centre Dramatique des villages du haut Vaucluse