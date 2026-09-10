L’Envers du décor, Hôtel de Suze de Mondragon, Mondragon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Suze de Mondragon · Mondragon
Informations pratiques
L’Envers du décor Samedi 19 septembre, 16h00 Hôtel de Suze de Mondragon Vaucluse
limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conférence ludique autour du théâtre et de ses secrets…et de son patrimoine vivant. En résonance avec le thème « Patrimoine en danger » cette conférence souhaite aussi interroger sur la fragilité des lieux culturels, des savoir-faire techniques et des métiers du spectacle vivant. Animée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse
Hôtel de Suze de Mondragon 8 Rue Perrot 84430 Mondragon Mondragon 84430 ZA Les Plantades Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]
Conférence ludique autour du théâtre et de ses secrets…
©Centre Dramatique des villages du haut Vaucluse