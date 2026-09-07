L’Envers du décor, Lavoir communal, Lapalud
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir communal · Lapalud
Informations pratiques
L’Envers du décor Samedi 19 septembre, 09h00 Lavoir communal Vaucluse
limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Conférence ludique autour du théâtre, de ses secrets…et de son patrimoine vivant. En résonance avec le thème « Patrimoine en danger » cette conférence souhaite aussi interroger sur la fragilité des lieux culturels, des savoir-faire techniques et des métiers du spectacle vivant. Animée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse
Lavoir communal 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]
Conférence ludique autour du théâtre et de ses secrets…
©Centre Dramatique des villages du haut Vaucluse