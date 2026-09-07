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AGENDA · Lapalud

L’Envers du décor, Lavoir communal, Lapalud

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir communal · Lapalud

L’Envers du décor, Lavoir communal, Lapalud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir communal
Adresse
84840 Lapalud
Ville
84840 Lapalud
Département
Vaucluse
Tarif
limité à 40 personnes

L’Envers du décor Samedi 19 septembre, 09h00 Lavoir communal Vaucluse

limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Conférence ludique autour du théâtre, de ses secrets…et de son patrimoine vivant. En résonance avec le thème « Patrimoine en danger » cette conférence souhaite aussi interroger sur la fragilité des lieux culturels, des savoir-faire techniques et des métiers du spectacle vivant. Animée par le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse

Lavoir communal 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]
Conférence ludique autour du théâtre et de ses secrets…

©Centre Dramatique des villages du haut Vaucluse

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