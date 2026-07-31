L’Envers du réel MAC Arteum musée d’art contemporain Châteauneuf-le-Rouge

Informations pratiques

Châteauneuf-le-Rouge

L’Envers du réel

Du 11/09 au 20/09/2026 tous les jours à 18h. MAC Arteum musée d’art contemporain Le Château Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Deux univers, un même geste retourner le réel comme un gant. Les Doux fantômes, présences suspendues entre mémoire et disparition. Les Fragments d’Osvaldo, personnage inventé qui se glisse dans l’Histoire pour la réécrire.

Exposition du 11 au 20 septembre 2026 au MAC ARTEUM.

Vernissage le 11 septembre à 18h.



Une exposition de la galerie Parallax, commissariat de Florence Verrier sur une invitation de Christiane Courbon. Réalisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .





Et si le réel n’était qu’une image parmi d’autres, une projection parmi tant de possibles ?



L’Envers du réel réunit deux univers qui, chacun à leur manière, s’attachent à faire vaciller nos certitudes sur ce que nous appelons le monde et sur ce que nous choisissons d’en garder.

D’un côté, les Doux fantômes des présences suspendues, des silhouettes qui hantent le visible sans jamais tout à fait s’y fixer, entre mémoire et disparition traces à peine retenues avant de s’effacer tout à fait. De l’autre, les Fragments d’Osvaldo: un personnage inventé de toutes pièces, qui aurait pu traverser les pages de Jules Verne, et qui vient aujourd’hui se glisser dans les interstices de l’Histoire la réécrivant, la détournant, l’habitant à sa manière.



Ces deux démarches se répondent l’une convoque ce qui s’efface, l’autre invente ce qui n’a jamais existé. Ensemble, elles dessinent un même geste celui de retourner le réel comme un gant, d’en révéler la doublure fictionnelle, le négatif, l’ombre portée. Face à ce qui menace de disparaître, il reste toujours plusieurs voies le regarder à nouveau pour qu’il continue d’exister, refuser qu’il s’efface tout à fait, ou lui inventer une suite quand la mémoire elle-même vient à manquer.



Au cœur de l’exposition, une pièce a été transformée en camera obscura..

Le visiteur y pénètre, et le monde extérieur s’y projette, inversé, tremblant, presque irréel image en négatif de ce qu’il vient de quitter. C’est là, littéralement, que se loge l’envers du réel un lieu où l’on entre pour voir le dehors autrement, où la lumière elle-même raconte une autre histoire.



Entre fantômes et fictions, mémoire et invention, cette exposition invite à traverser le miroir non pour fuir le réel, mais pour mieux en éprouver l’épaisseur, les plis, et tout ce qu’il continue de nous cacher. .

MAC Arteum musée d’art contemporain Le Château Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 47 06 40 communication.arteum@gmail.com

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English :

Two worlds, one and the same gesture: turning reality inside out like a glove. The Gentle Ghosts, presences suspended between memory and disappearance. Osvaldo’s Fragments, a fictional character who slips into history to rewrite it.

L’événement L’Envers du réel Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme