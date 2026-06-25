Une heure avec Anne Roumanoff Salle Frédéric Mistral Châteauneuf-le-Rouge
vendredi 21 août 2026 · Salle Frédéric Mistral · Châteauneuf-le-Rouge
Informations pratiques
Châteauneuf-le-Rouge
Une heure avec Anne Roumanoff
Vendredi 21 août 2026 de 20h à 21h30. Salle Frédéric Mistral 1 Place Auguste Baret Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français.
Avec un succès constant qui traverse les décennies, Anne Roumanoff continue de faire rire et réfléchir avec un humour toujours aussi vif et attachant. Dans ce nouveau spectacle en cours d’écriture, elle mêle observations du quotidien et éclats de rire, fidèle à son style incomparable.
Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français.
Pour tout public à partir de 12 ans
Langue français
Distribution du spectacle
Artiste(s) Anne Roumanoff
Mise en scène Gil Galliot .
Salle Frédéric Mistral 1 Place Auguste Baret Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 95 13 44 spectacleschateauneuf@gmail.com
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English :
A show that is already shaping up to be another hit for one of the iconic figures of French comedy.
L’événement Une heure avec Anne Roumanoff Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme
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