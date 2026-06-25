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AGENDA · Châteauneuf-le-Rouge

Une heure avec Anne Roumanoff Salle Frédéric Mistral Châteauneuf-le-Rouge

vendredi 21 août 2026 · Salle Frédéric Mistral · Châteauneuf-le-Rouge

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Frédéric Mistral
Adresse
1 Place Auguste Baret
Ville
13790 Châteauneuf-le-Rouge
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
30 30 30

Châteauneuf-le-Rouge

Une heure avec Anne Roumanoff

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 21h30. Salle Frédéric Mistral 1 Place Auguste Baret Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français.
Avec un succès constant qui traverse les décennies, Anne Roumanoff continue de faire rire et réfléchir avec un humour toujours aussi vif et attachant. Dans ce nouveau spectacle en cours d’écriture, elle mêle observations du quotidien et éclats de rire, fidèle à son style incomparable.

Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français.

Pour tout public à partir de 12 ans
Langue français

Distribution du spectacle
Artiste(s) Anne Roumanoff

Mise en scène Gil Galliot   .

Salle Frédéric Mistral 1 Place Auguste Baret Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 95 13 44  spectacleschateauneuf@gmail.com

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English :

A show that is already shaping up to be another hit for one of the iconic figures of French comedy.

L’événement Une heure avec Anne Roumanoff Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme

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