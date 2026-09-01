Informations pratiques

Chartres

L’envol de Sixdoigts Spectacle du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-13

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Spectacle musical et théâtral Atelier de création musicale et théâtrale.

Dans une petite ville, tout le monde se prépare pour le Grand événement . Le quotidien semble réglé comme du papier à musique. Seul hic, les habitants disparaissent tour à tour mystérieusement… Deux individus se détachent du lot. Les surnommés Katy-E (quatre yeux) et Sydoua (six doigts). Ils questionnent avec curiosité le monde qui les entoure et le sens de leurs existences. .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Musical and Theater Performance Workshop on Musical and Theater Creation.

L’événement L’envol de Sixdoigts Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES