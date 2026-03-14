L’envolé Oye-Plage
L’envolé Oye-Plage vendredi 26 juin 2026.
L’envolé
1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-26
De et par Mathilde BENSAÏD
Histoires et enfantines
Et si grandir c’était
Lâcher la branche et se laisser porter par le vent
Suivre les étoiles, trouver le chemin
Changer de couleur, changer de peau
Et caresser le monde…
Chaque soir Bou voit Zibou quitter le nid. Et même s’il sait que Zibou revient toujours, ce n’est jamais facile de le voir partir. Lui aussi voudrait bien partir, savoir voler pour s’envoler. Pour ne pas rester seul, pour découvrir le monde, quitter le nid… grandir ! .
1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 serviceculturel@ccra.fr
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L’événement L’envolé Oye-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par CPETI Région Audruicq