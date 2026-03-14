L’envolé

1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-26

De et par Mathilde BENSAÏD

Histoires et enfantines

Et si grandir c’était

Lâcher la branche et se laisser porter par le vent

Suivre les étoiles, trouver le chemin

Changer de couleur, changer de peau

Et caresser le monde…

Chaque soir Bou voit Zibou quitter le nid. Et même s’il sait que Zibou revient toujours, ce n’est jamais facile de le voir partir. Lui aussi voudrait bien partir, savoir voler pour s’envoler. Pour ne pas rester seul, pour découvrir le monde, quitter le nid… grandir ! .

1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 serviceculturel@ccra.fr

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English :

L’événement L’envolé Oye-Plage a été mis à jour le 2026-03-04 par CPETI Région Audruicq