L’ENVOLÉE DEDANS DEHORS Pennautier

L’ENVOLÉE DEDANS DEHORS

4 Boulevard Pasteur Pennautier Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Par la compagnie Cie la Muse (31)

Deux musiciennes exploratrices font de la thématique du dedans-dehors leur terrain de jeu. Du dedans de la maison au dehors du jardin, de l’intérieur de nos têtes aux vertiges de l’univers, elles nous plongent dans un voyage vocal et corporel. A la manière d’un concert, chaque chanson, chaque morceau, chaque témoignage d’enfant recueilli et diffusé sur bande son, offre un tableau sonore différent. Tantôt château fort, parterre fleuri, ou corps d’enfants, 4 caissons de bois transforment l’espace pour raconter le passage de soi au monde, de l’intime vers l’aventure de l’ailleurs.

.

4 Boulevard Pasteur Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Cie la Muse (31)

Two exploratory musicians make the inside-outside theme their playground. From inside the house to outside the garden, from the inside of our heads to the dizziness of the universe, they plunge us into a vocal and physical journey. Like a concert, each song, each piece, each child?s testimony collected and broadcast on soundtrack, offers a different sonic tableau. Sometimes a castle, sometimes a flowerbed, sometimes the bodies of children, 4 wooden boxes transform the space to tell the story of the passage from self to the world, from intimacy to the adventure of elsewhere.

German :

Durch das Ensemble Cie la Muse (31)

Zwei forschende Musikerinnen machen die Thematik des Innen und Außen zu ihrem Spielplatz. Vom Inneren des Hauses bis zum Äußeren des Gartens, vom Inneren unserer Köpfe bis zu den Schwindelgefühlen des Universums tauchen sie uns in eine stimmliche und körperliche Reise ein. Wie in einem Konzert bietet jedes Lied, jedes Stück, jede Aussage eines Kindes, die auf Tonband aufgenommen und abgespielt wird, ein anderes Klangbild. Mal als Burg, Blumenbeet oder Kinderkörper, 4 Holzkästen verwandeln den Raum, um den Übergang vom Selbst zur Welt zu erzählen, vom Intimen zum Abenteuer des Anderen.

Italiano :

Da Cie la Muse (31)

Due musicisti esploratori fanno del tema interno-esterno il loro campo di gioco. Dall’interno della casa all’esterno del giardino, dall’interno della nostra testa alla vertigine dell’universo, ci immergono in un viaggio vocale e fisico. Come in un concerto, ogni canzone, ogni brano, ogni testimonianza di bambino raccolta e trasmessa su una colonna sonora, offre un diverso tableau sonoro. A volte un castello, a volte un’aiuola, a volte i corpi dei bambini, 4 scatole di legno trasformano lo spazio per raccontare il passaggio da se stessi al mondo, dall’intimo all’avventura dell’altrove.

Espanol :

Por Cie la Muse (31)

Dos músicos exploradores hacen del interior-exterior su terreno de juego. Del interior de la casa al exterior del jardín, del interior de nuestras cabezas al vértigo del universo, nos sumergen en un viaje vocal y físico. Como en un concierto, cada canción, cada pieza, cada testimonio infantil recogido y retransmitido en banda sonora, ofrece un retablo sonoro diferente. A veces un castillo, a veces un parterre, a veces los cuerpos de los niños, 4 cajas de madera transforman el espacio para contar la historia del paso de uno mismo al mundo, de lo íntimo a la aventura de otra parte.

L’événement L’ENVOLÉE DEDANS DEHORS Pennautier a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme