L’envolée fête l’été Salle des fêtes Châlus

Châlus

L’envolée fête l’été

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous le samedi 4 juillet pour un après-midi festif et convivial de 14h à 18h, avec de nombreux ateliers gratuits pour petits et grands

Ateliers autour de la nature animés par La Soupape Sauvage

Ateliers argile proposés par l’Atelier Musée de la Terre de Puycheny

Structures gonflables pour tous les âges

Jeux et stands variés, notamment avec Les Amis de Châlus Maulmont

À partir de 18h et jusqu’à 21h, profitez d’une ambiance musicale assurée par un DJ et d’une scène ouverte accessible à tous les artistes souhaitant se produire.

Venez nombreux partager ce moment festif, découvrir cette Espace de Vie Social et célébrer l’arrivée de l’été avec nous. .

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 00 37 95 evs.aajpn@gmail.com

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English : L’envolée fête l’été

L’événement L’envolée fête l’été Châlus a été mis à jour le 2026-06-23 par Terres de Limousin