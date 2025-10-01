L’ENVOLÉE KALEYAH SOUND SYSTEM Capendu

L’ENVOLÉE KALEYAH SOUND SYSTEM

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Par la compagnie Marianne Aya Omac + Marius Welker (34).

Entre Marianne et Marius, c’est la complicité sans faille de deux artistes qui se connaissent par coeur, et qui ont une profonde envie de se réinventer. Elle chanteuse, guitariste, auteure, compositrice et cheffe de choeur, est passionnée de World Music, avec 30 années d’une belle carrière à la fois underground et internationale, en communion avec son public. Lui saxophoniste et génie musical, est fou de son et de jazz, mais aussi très ancré dans le paysage sonore de son époque. Ensemble, ils n’ont qu’une envie, nous faire danser ! Leur principe est simple poser le décor en direct live avec deux loopers, des instruments acoustiques et des prods électro, pour ensuite plonger dans leur domaine de prédilection, l’impro !

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

By Marianne Aya Omac + Marius Welker (34).

Marianne and Marius are two artists who know each other inside out, and who have a deep desire to reinvent themselves. She: singer, guitarist, songwriter, composer and choirmaster, is passionate about World Music, with 30 years of a fine career both underground and international, in communion with her public. He: saxophonist and musical genius, is mad about sound and jazz, but also deeply rooted in the soundscape of his time. Together, they want nothing more than to get us up and dancing! Their principle is simple: set the scene live with two loopers, acoustic instruments and electro prods, then plunge into their preferred domain: improvisation!

German :

Von der Kompanie Marianne Aya Omac + Marius Welker (34).

Zwischen Marianne und Marius besteht die nahtlose Komplizenschaft zweier Künstler, die sich in- und auswendig kennen und eine tiefe Lust haben, sich immer wieder neu zu erfinden. Sie: Sängerin, Gitarristin, Autorin, Komponistin und Chorleiterin. Sie ist eine leidenschaftliche Anhängerin der World Music und kann auf eine 30-jährige Karriere im Underground und auf internationaler Ebene zurückblicken, die sie mit ihrem Publikum verbindet. Er: Saxophonist und musikalisches Genie, ist verrückt nach Klang und Jazz, aber auch tief in der Klanglandschaft seiner Zeit verwurzelt. Zusammen haben sie nur einen Wunsch: uns zum Tanzen zu bringen! Ihr Prinzip ist einfach: Mit zwei Loopern, akustischen Instrumenten und Elektroprogrammen live die Kulisse schaffen, um dann in ihr Lieblingsgebiet, die Improvisation, einzutauchen!

Italiano :

Di Marianne Aya Omac + Marius Welker (34).

Marianne e Marius sono due artisti che si conoscono a fondo e che hanno un profondo desiderio di reinventarsi. Marianne è una cantante, chitarrista, autrice, compositrice e direttrice di coro con una passione per la world music e una carriera trentennale che abbraccia sia la scena underground che quella internazionale, in stretta comunione con il suo pubblico. Lui, sassofonista e genio musicale, è appassionato di suoni e di jazz, ma anche profondamente radicato nel paesaggio sonoro del suo tempo. Insieme, hanno un solo desiderio: farci ballare! Il loro principio è semplice: allestire la scena dal vivo con due looper, strumenti acustici e pungoli elettrici, per poi immergersi nel loro dominio preferito, l’improvvisazione!

Espanol :

Por Marianne Aya Omac + Marius Welker (34).

Marianne y Marius son dos artistas que se conocen a la perfección y que tienen un profundo deseo de reinventarse. Marianne es cantante, guitarrista, compositora y directora de coro, apasionada de las músicas del mundo y con una carrera de 30 años que abarca tanto la escena underground como la internacional, en estrecha comunión con su público. Él, saxofonista y genio musical, está loco por el sonido y el jazz, pero también profundamente enraizado en el paisaje sonoro de su época. Juntos, sólo tienen un deseo: ¡hacernos bailar! Su principio es sencillo: preparar la escena en directo con dos loopers, instrumentos acústicos y electro puntas de prueba, y luego sumergirse en su terreno favorito, ¡la improvisación!

