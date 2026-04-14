Lépi’sortie, Les Salles-du gardon, Les Salles-du-Gardon

Lépi’sortie Samedi 16 mai, 13h00 Les Salles-du gardon Gard

Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Partez en balade en pleine nature et observez les papillons qui vivent près de chez vous. Courez-leur après, capturez-les et apprenez à les reconnaître et à connaitre leur mode de vie. Ensuite, bien sûr… relâchez-les !

Cette animation est proposée dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement ». et du « Festival du vivant »

Les Salles-du gardon 30110 Les-Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]

balade à la découverte des papillons balade plante

Photo de Eva Czaja-Przewlockisur Unsplash