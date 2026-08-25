L’épopée de Fionn Mac Cumhaill Salle Barbey D’aurevilly Les unelles Coutances
mercredi 7 octobre 2026 · Salle Barbey D'aurevilly Les unelles · Coutances
Informations pratiques
Coutances
L’épopée de Fionn Mac Cumhaill
Salle Barbey D’aurevilly Les unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 11:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Dans la mythologie irlandaise, les Fianna sont des guerriers et des chasseurs à l’habileté exceptionnelle, au service du roi d’Irlande. Ils défendent l’Ile du Destin, non seulement contre ses ennemis visibles mais aussi contre les forces ténébreuses de l’invisible. Partez à la rencontre du chef le plus mythique, Fionn Mac Cumhaíll, ultime chef des Fianna et découvrez les grands épisodes de sa vie les enfances de Fionn, le saumon de la connaissance, la rencontre avec Sabha… autant d’histoires qui feront vibrer le héros qui sommeille en vous !
Durée 1h.
Âge 12 ans +. .
Salle Barbey D’aurevilly Les unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : L’épopée de Fionn Mac Cumhaill
L’événement L’épopée de Fionn Mac Cumhaill Coutances a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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