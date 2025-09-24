l’Epopée du 2 roues Château-Gontier-sur-Mayenne

l’Epopée du 2 roues

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Une première mondiale, des collections inédites…

L’Épopée du 2 Roues est un évènement unique, qui se tient du 14 JANVIER au 1er MARS 2026 de 10H00 à 18H00 à l’Espace Saint Fiacre à Château-Gontier-sur-Mayenne (53).

Cette exposition a pour but de retracer l’histoire fascinante du deux-roues, de ses débuts en 1820 jusqu’en 1950, mise en scène par Jean-Luc Gaignard et Pégase Evènements.

L’Épopée du 2 Roues aborde des thématiques variées et immersives qui retracent l’évolution du vélo et de la moto, en s’appuyant sur des moments clés de leur histoire, comme le premier Tour de France en 1903 et les débuts du motocycle.

Plus de 500 deux-roues illustrent l’impact de ces inventions sur la mobilité et les modes de vie et apportent une dimension culturelle grâce à l’univers du cinéma.

L’exposition ne se limite pas au passé, elle intègre aussi une dimension didactique sur l’usage actuel du vélo comme solution aux défis environnementaux et de la mobilité durable.

En soulignant l’importance de ce moyen de transport, l’Épopée du 2 Roues s’inscrit dans une démarche éducative et responsable.

La visite de l’exposition dure environ 1h30. Il est interdit de prendre des photos à l’intérieur de l’exposition. Restauration sur place. Nous vous proposons des déjeuners ou des diners spectacles (Cabaret, concert, comédie musicale…). .

