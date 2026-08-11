UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-de-Bœuf

L’épopée Rura Saint-Pierre-de-Bœuf

vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Pierre-de-Bœuf

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Base de loisrs
Ville
42520 Saint-Pierre-de-Bœuf
Département
Loire
Tarif

Saint-Pierre-de-Bœuf

L’épopée Rura

Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Participez à un nouvel événement multisports et solidaire,
L’Épopée Rura au profit de l’association Rura, qui œuvre en faveur de l’égalité des chances
pour la jeunesse rurale !
Toutes les infos https://lepopee.rura.fr/
  .

Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes   contact@rura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a new multisport charity event,
the Rura Run, to benefit the Rura Association, which works to promote equal opportunities
for rural youth!
For more information: https://lepopee.rura.fr/

L’événement L’épopée Rura Saint-Pierre-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pilat

À voir aussi à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire)