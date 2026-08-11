L’épopée Rura Saint-Pierre-de-Bœuf
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Pierre-de-Bœuf
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Bœuf
L’épopée Rura
Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Participez à un nouvel événement multisports et solidaire,
L’Épopée Rura au profit de l’association Rura, qui œuvre en faveur de l’égalité des chances
pour la jeunesse rurale !
Toutes les infos https://lepopee.rura.fr/
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Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@rura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a new multisport charity event,
the Rura Run, to benefit the Rura Association, which works to promote equal opportunities
for rural youth!
For more information: https://lepopee.rura.fr/
L’événement L’épopée Rura Saint-Pierre-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pilat