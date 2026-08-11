Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Bœuf

L’épopée Rura

Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Participez à un nouvel événement multisports et solidaire,

L’Épopée Rura au profit de l’association Rura, qui œuvre en faveur de l’égalité des chances

pour la jeunesse rurale !

Toutes les infos https://lepopee.rura.fr/

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Base de loisrs Saint-Pierre-de-Bœuf 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@rura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a new multisport charity event,

the Rura Run, to benefit the Rura Association, which works to promote equal opportunities

for rural youth!

For more information: https://lepopee.rura.fr/

L’événement L’épopée Rura Saint-Pierre-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pilat