L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco 30 octobre – 1 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T19:00:00+01:00
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Plus d’infos : alisee.espace-france-renov.fr
Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}]
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