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L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Parc des Expositions de la Beaujoire
Adresse
2B Rue des Pays de la Loire, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco 30 octobre – 1 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T19:00:00+01:00

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Plus d’infos : alisee.espace-france-renov.fr

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