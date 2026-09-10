L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco, Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

Informations pratiques

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco 30 octobre – 1 novembre Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T19:00:00+01:00

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco. Bénéficiez de conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vous informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aides financières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.

Plus d’infos : alisee.espace-france-renov.fr

Parc des Expositions de la Beaujoire 2B Rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}]

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco. maisondelhabitant