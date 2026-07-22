Leroy Se Meurt + Heimat Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Leroy Se Meurt + Heimat

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Leroy Se Meurt propose une musique électro énergique mêlant punk et rythmes puissants. Heimat présente des compositions originales mêlant new wave, trap et influences ethnographiques d’Asie du Sud-Est.

Leroy Se Meurt n est pas le genre de groupe qui laisse indifférent. Élevé au punk et forgé dans l électronique en acier trempé, le duo formé en 2018 à Paris propose une musique énergique qui évolue au fil des disques. Après 3 EPs et 1 LP, leur second long format sort à nouveau sur le label berlinois Mannequin Records. Au programme de la colère, de la tension, des boîtes à rythmes qui tapent fort, des synthés qui visent juste et une voix qui nous envoie directement au cœur de l action. La première écoute tabasse, la seconde fait danser jusqu à l épuisement et la troisième laisse gisant au sol, le visage tuméfié par une expérience salutaire. Que l on soit en recherche de danse, de sensations fortes, de retournement de situation ou simplement d énergie brute, les concerts de Leroy Se Meurt sont parfaits pour vivre les quatre à la fois.

Derrière Heimat se cachent deux personnalités bien connues des sphères underground hexagonales Olivier Demeaux, claviériste de Cheveu, également membre du projet drone-ambient Accident du Travail, et Armelle Oberle, dont on a déjà pu entendre la voix unique chez The Dreams ou Badaboum. Depuis son premier album (2016), Heimat a surpris de nombreux auditeurs par l originalité de ses compositions, inspirées aussi bien par la new wave et la trap-music que par les enregistrements ethnographiques d Asie du Sud-Est. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

Leroy Se Meurt offers energetic electro music that blends punk with powerful beats. Heimat presents original compositions that blend new wave, trap, and Southeast Asian folk influences.

L’événement Leroy Se Meurt + Heimat Le Mans a été mis à jour le 2026-07-22 par CDT72