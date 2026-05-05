Les 10 ans de la Librairie invisible : marché de la micro-édition, performance, conférence, live, Taproom Aerofab, Nantes

Les 10 ans de la Librairie invisible : marché de la micro-édition, performance, conférence, live Vendredi 29 mai, 15h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

La Librairie invisible, c’est une librairie itinérante d’arts graphiques underground ( Zines · Micro-édition · Sérigraphie).

Venez fêter avec nous la décennie de ce projet farfelu et puissant !!! Au programme : lives, performances, dj sets, conférence et marché de la micro-édition et du DIY !

_15h00 : Ouverture du marché de la micro-édition et du DIY

_18h15 : @tiambientmusic, live ambient improvisé

_19h30 : Conférence LA MICROÉDITION comme instrument des LUTTE•S »

_21h00 : LES MARTINE’S (@la_martiennerie) — performance « Ignores-tu que tu es Ève toi aussi ? »

_22h15 : @saccage.nocturne, live teknopoésie pour chaos festif

_23h45 : @hanaka____, hypnotic techno

prix libre !

️ artwork : @juyalouisa

_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]

SAVE THE DATE La @librairieinvisible fête ses 10 ans à la Taproom le de 15h à 02h !! anniversaire micro-édition