Les 10 ans de la Librairie invisible : marché de la micro-édition, performance, conférence, live, Taproom Aerofab, Nantes
Les 10 ans de la Librairie invisible : marché de la micro-édition, performance, conférence, live, Taproom Aerofab, Nantes vendredi 29 mai 2026.
Les 10 ans de la Librairie invisible : marché de la micro-édition, performance, conférence, live Vendredi 29 mai, 15h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
La Librairie invisible, c’est une librairie itinérante d’arts graphiques underground ( Zines · Micro-édition · Sérigraphie).
Venez fêter avec nous la décennie de ce projet farfelu et puissant !!! Au programme : lives, performances, dj sets, conférence et marché de la micro-édition et du DIY !
_15h00 : Ouverture du marché de la micro-édition et du DIY
_18h15 : @tiambientmusic, live ambient improvisé
_19h30 : Conférence LA MICROÉDITION comme instrument des LUTTE•S »
_21h00 : LES MARTINE’S (@la_martiennerie) — performance « Ignores-tu que tu es Ève toi aussi ? »
_22h15 : @saccage.nocturne, live teknopoésie pour chaos festif
_23h45 : @hanaka____, hypnotic techno
prix libre !
️ artwork : @juyalouisa
_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes
Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]
SAVE THE DATE La @librairieinvisible fête ses 10 ans à la Taproom le de 15h à 02h !! anniversaire micro-édition
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