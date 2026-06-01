Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre Les Planches-près-Arbois
Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre Les Planches-près-Arbois dimanche 21 juin 2026.
Les Planches-près-Arbois
Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre
Ô Rêve de terre Les Planches-près-Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:15:00
fin : 2026-06-21 20:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Anniversaire !
Le jardin O Rêve de Terre fête ses 10 ans !
Ambiance chaleureuse et conviviale garantie.
Visite ensoleillée du jardin.
Ateliers pour toustes impression végétale, vannerie déco, circle song.
Scène ouverte dès 14h: Un souvenir de rêve de terre ou un bout de toi en création ?
En concert So lo fi, Les Chattes Sauvages, Rirak
Sorbets du bonheur à toute heure !
Buvette et petite restauration.
Pensez au covoiturage et au vélo ! .
Ô Rêve de terre Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 24 18 99 leclercq.clement1@gmail.com
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English : Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre
L’événement Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA