Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre Les Planches-près-Arbois dimanche 21 juin 2026.

Les Planches-près-Arbois

Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre

Ô Rêve de terre Les Planches-près-Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:15:00

fin : 2026-06-21 20:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Anniversaire !

Le jardin O Rêve de Terre fête ses 10 ans !

Ambiance chaleureuse et conviviale garantie.

Visite ensoleillée du jardin.

Ateliers pour toustes impression végétale, vannerie déco, circle song.

Scène ouverte dès 14h: Un souvenir de rêve de terre ou un bout de toi en création ?

En concert So lo fi, Les Chattes Sauvages, Rirak

Sorbets du bonheur à toute heure !

Buvette et petite restauration.

Pensez au covoiturage et au vélo ! .

Ô Rêve de terre Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 24 18 99 leclercq.clement1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre

L’événement Les 10 ans d’Ô Rêve de Terre Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA