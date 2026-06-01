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Les 10 ans du club Randocats Pré communal Saucats

Les 10 ans du club Randocats Pré communal Saucats

Les 10 ans du club Randocats Pré communal Saucats dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Pré communal

Adresse : Allée Joseph Wresinski

Ville : 33650 Saucats

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saucats

Les 10 ans du club Randocats

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Pour fêter ses 10 ans, le club Randocats vous invite le dimanche 21 juin 2026 sur le pré communal à
– randonner 7 kilomètres le matin à partir de 10 heures.
– participer à un apéritif convivial offert par le club.
– prendre le repas du midi à un des food-trucks présents ou à apporter votre pique-nique.
– participer aux jeux anciens en bois et au rallye touristique à la découverte de Saucats.   .

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 48 39 09  randocats33650@gmail.com

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English : Les 10 ans du club Randocats

L’événement Les 10 ans du club Randocats Saucats a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme

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