Les 10 ans du club Randocats Pré communal Saucats

Saucats

Les 10 ans du club Randocats

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour fêter ses 10 ans, le club Randocats vous invite le dimanche 21 juin 2026 sur le pré communal à

– randonner 7 kilomètres le matin à partir de 10 heures.

– participer à un apéritif convivial offert par le club.

– prendre le repas du midi à un des food-trucks présents ou à apporter votre pique-nique.

– participer aux jeux anciens en bois et au rallye touristique à la découverte de Saucats. .

Pré communal Allée Joseph Wresinski Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 48 39 09 randocats33650@gmail.com

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English : Les 10 ans du club Randocats

L’événement Les 10 ans du club Randocats Saucats a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme