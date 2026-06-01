Les 10 ans du moulin à vent du chêne Le Moulin du Chêne Vernoux-en-Gâtine dimanche 28 juin 2026.

Vernoux-en-Gâtine

Les 10 ans du moulin à vent du chêne

Le Moulin du Chêne Le Chêne Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

De 9h à 13h

Participer à une randonnée pédestre inédite de 10 kms partant du Moulin à vent du Chêne, en passant par le Moulin à Drap et le Moulin du Chemin dans la vallée du Saumort pour revenir au moulin.

9h Café et brioche d’accueil

9h30 Départ de la randonnée

Au retour, à partir de midi, un vin d’honneur en présence des bienfaiteurs

du Moulin à vent du Chêne, sera offert à tous les participants de la

randonnée ainsi qu’un kilo de farine.

De 15h à 18h

Animations avec le concours de la troupe Farine et Cie et en point

d’orgue à 17h un spectacle inédit au pied du moulin.

Venez aussi gratuitement

Retirer votre kilo de farine millésimé 10ème anniversaire (mise à disposition de 500 kg).

Participer au concours sur l’histoire du Moulin à vent du Chêne pour gagner votre poids en farine.

Visiter le moulin

A 18h

Vin d’honneur de clôture offert avec résultat du concours. .

Le Moulin du Chêne Le Chêne Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 15 66 32

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English : Les 10 ans du moulin à vent du chêne

L’événement Les 10 ans du moulin à vent du chêne Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine