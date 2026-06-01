Les 10 ans du moulin à vent du chêne Le Moulin du Chêne Vernoux-en-Gâtine
Les 10 ans du moulin à vent du chêne Le Moulin du Chêne Vernoux-en-Gâtine dimanche 28 juin 2026.
Vernoux-en-Gâtine
Les 10 ans du moulin à vent du chêne
Le Moulin du Chêne Le Chêne Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
De 9h à 13h
Participer à une randonnée pédestre inédite de 10 kms partant du Moulin à vent du Chêne, en passant par le Moulin à Drap et le Moulin du Chemin dans la vallée du Saumort pour revenir au moulin.
9h Café et brioche d’accueil
9h30 Départ de la randonnée
Au retour, à partir de midi, un vin d’honneur en présence des bienfaiteurs
du Moulin à vent du Chêne, sera offert à tous les participants de la
randonnée ainsi qu’un kilo de farine.
De 15h à 18h
Animations avec le concours de la troupe Farine et Cie et en point
d’orgue à 17h un spectacle inédit au pied du moulin.
Venez aussi gratuitement
Retirer votre kilo de farine millésimé 10ème anniversaire (mise à disposition de 500 kg).
Participer au concours sur l’histoire du Moulin à vent du Chêne pour gagner votre poids en farine.
Visiter le moulin
A 18h
Vin d’honneur de clôture offert avec résultat du concours. .
Le Moulin du Chêne Le Chêne Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 15 66 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 10 ans du moulin à vent du chêne
L’événement Les 10 ans du moulin à vent du chêne Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine