Les 10 ans du Moulin Route de Vernoux-en-Gâtine Beugnon-Thireuil dimanche 28 juin 2026.

Beugnon-Thireuil

Les 10 ans du Moulin

Route de Vernoux-en-Gâtine Moulin du Chêne Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association fête les 10 ans du moulin à vent du Chêne. Randonnée au

départ du moulin à 09h00, parcours de 9,5 km ; café et brioche au départ,

apéritif à l’arrivée. Visite et animations. .

Route de Vernoux-en-Gâtine Moulin du Chêne Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 59 25

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English : Les 10 ans du Moulin

L’événement Les 10 ans du Moulin Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine