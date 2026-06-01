Les 10 ans du Moulin Route de Vernoux-en-Gâtine Beugnon-Thireuil
Les 10 ans du Moulin Route de Vernoux-en-Gâtine Beugnon-Thireuil dimanche 28 juin 2026.
Beugnon-Thireuil
Les 10 ans du Moulin
Route de Vernoux-en-Gâtine Moulin du Chêne Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’association fête les 10 ans du moulin à vent du Chêne. Randonnée au
départ du moulin à 09h00, parcours de 9,5 km ; café et brioche au départ,
apéritif à l’arrivée. Visite et animations. .
Route de Vernoux-en-Gâtine Moulin du Chêne Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 48 59 25
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English : Les 10 ans du Moulin
L’événement Les 10 ans du Moulin Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine
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