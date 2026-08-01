Informations pratiques

Colayrac-Saint-Cirq

Les 10 km de Garonne

Théâtre de verdure Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Organisé par l’association Courir pour des prunes avec ALM intérim et RUNNING.

– 09h30 Course enfants (nés de 2013 à 2019) 800 m

– 10h00 Course adultes 10,2 km

Organisé par l’association Courir pour des prunes avec ALM intérim et RUNNING.

– 09h30 Course enfants (nés de 2013 à 2019) 800 m

– 10h00 Course adultes 10,2 km .

Théâtre de verdure Colayrac-Saint-Cirq 47450 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 68 67 communication@agglo-agen.fr

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English : Les 10 km de Garonne

Organized by the “Courir pour des prunes” association in partnership with ALM Intérim and RUNNING.

– 9:30 a.m.: Kids’ race (born 2013–2019): 800 m

– 10:00 a.m.: Adult race: 10.2 km

L’événement Les 10 km de Garonne Colayrac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen