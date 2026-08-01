Les 10 km de Garonne Colayrac-Saint-Cirq
samedi 22 août 2026 · Colayrac-Saint-Cirq
Informations pratiques
Colayrac-Saint-Cirq
Les 10 km de Garonne
Théâtre de verdure Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Organisé par l’association Courir pour des prunes avec ALM intérim et RUNNING.
– 09h30 Course enfants (nés de 2013 à 2019) 800 m
– 10h00 Course adultes 10,2 km
Organisé par l’association Courir pour des prunes avec ALM intérim et RUNNING.
– 09h30 Course enfants (nés de 2013 à 2019) 800 m
– 10h00 Course adultes 10,2 km .
Théâtre de verdure Colayrac-Saint-Cirq 47450 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 68 67 communication@agglo-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 10 km de Garonne
Organized by the “Courir pour des prunes” association in partnership with ALM Intérim and RUNNING.
– 9:30 a.m.: Kids’ race (born 2013–2019): 800 m
– 10:00 a.m.: Adult race: 10.2 km
L’événement Les 10 km de Garonne Colayrac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen