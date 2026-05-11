Lannebert

Les 1000 & 1 secrets de la forêt

Liscorno Lannebert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor, en collaboration avec l’association War Dro an Natur, vous propose une balade nature. Aux côtés de Jakez, votre guide, vous découvrirez les animaux, les plantes et les arbres qui vous entourent. 5€ et gratuit moins de 10 ans. .

Liscorno Lannebert 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Les 1000 & 1 secrets de la forêt Lannebert a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor