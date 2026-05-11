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Les 1000 & 1 secrets de la forêt Lannebert

Les 1000 & 1 secrets de la forêt Lannebert jeudi 13 août 2026.

Adresse : Liscorno

Ville : 22290 Lannebert

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lannebert

Les 1000 & 1 secrets de la forêt

Liscorno Lannebert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-08-13

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor, en collaboration avec l’association War Dro an Natur, vous propose une balade nature. Aux côtés de Jakez, votre guide, vous découvrirez les animaux, les plantes et les arbres qui vous entourent. 5€ et gratuit moins de 10 ans.   .

Liscorno Lannebert 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47 

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English :

L’événement Les 1000 & 1 secrets de la forêt Lannebert a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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