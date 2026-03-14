Les 10h de Vassivière endurance de sports de pagaies

Presqu’ile de Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette endurance unique au monde est accessible à tous, en paddle, canoë, kayak, prone et nouveauté 2025, en pirogue. En relais ou en solitaire, chacun participe à son rythme, grâce au système de stand façon 24 heures du Mans . Le but est simple réaliser un maximum de tours sur une boucle de 6 km.

Les 10 Heures de Vassivière sont inscrites au calendrier du SUP World Ranking qui attribue des points au classement mondial.

Et pour la 1ère fois cette année, la course des 10 Heures sera la première étape du Challenge Européen Ultra Longue Distance Double 10 .

– Différents formats de courses 10 heures, 4 heures et course Kidz

– Tests et achats de matériels grâce aux différents exposants

– Initiation gratuite

– Marché de producteurs locaux

– Course à suivre en direct sur le Live Total Sup

– Écran géant sur la plage

– Randonnée sur l’eau gratuite le dimanche .

Presqu’ile de Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 69 78 paddle.vassiviere.club@orange.fr

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English : Les 10h de Vassivière endurance de sports de pagaies

L’événement Les 10h de Vassivière endurance de sports de pagaies Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Tourisme