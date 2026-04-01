Saint-Pierre-des-Corps

Les 11 ans du Point H^UT

20 Rue des Grands Mortiers Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Point HAUT, équipement culturel métropolitain de 3500m2 et à la verticale maximale de 22m de haut, accueille depuis 2016 les artistes de la création en espace public et les acteurs de l’urbanisme, du paysage et des transitions. Il est temps d’en fêter les 11 ans.

Le Point HAUT, équipement culturel métropolitain de 3500m2 et à la verticale maximale de 22m de haut, accueille depuis 2016 les artistes de la création en espace public et les acteurs de l’urbanisme, du paysage et des transitions. Il est temps d’en fêter les 11 ans.

11 ans de création, de résidence, d’étude, de réflexion, de fête, de spectacle, de performance d’exposition, de travail, de verticalité, d’incubation, d’art et d’espace public.

Au programme, une journée aux portes grandes ouvertes pour découvrir ou redécouvrir ce lieu hors-norme. Rencontres et tables rondes autour des arts dans l’espace public, balades urbaines, expositions plastiques et photographiques, performances et spectacles hors normes… 11 .

20 Rue des Grands Mortiers Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Le Point HAUT, a 3500m2 metropolitan cultural facility with a maximum vertical height of 22m, has been welcoming creative artists in public spaces and players in urban planning, landscape and transitions since 2016. It’s time to celebrate its 11th anniversary.

L’événement Les 11 ans du Point H^UT Saint-Pierre-des-Corps a été mis à jour le 2026-04-17 par Tours Val de Loire Tourisme