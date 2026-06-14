Les 13 et 14 juillet à Montcavrel Montcavrel
Les 13 et 14 juillet à Montcavrel Montcavrel lundi 13 juillet 2026.
Montcavrel
Les 13 et 14 juillet à Montcavrel
Centre du village Montcavrel Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par la Commune
Et le Comité des Fêtes de Montcavrel
Lundi 13 et mardi 14 juillet
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Programme le 13 juillet
– 22h Rendez-vous devant la mairie
– 22h30 Départ du cortège lumineux
– Retour à la mairie pour un verre de l’amitié !
Venez partager un moment festif et convivial !
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Evénements du 14 juillet
– Rendez-vous à 12h aux Monuments au Morts
– Vin d’honneur
– Jeux traditionnels, barbecue Locavore, structure gonflable
Tarif repas offerts aux habitants de Montcavrel 15€ pour les extérieurs
Répondre par mail mairie@montcavrel.fr ou déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
Réponse au plus tard pour le 30 juin
Possibilité de télécharger l’affiche + le bulletin réponse à droite de votre écran
Crédit Commune de Montcavrel .
Centre du village Montcavrel 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 03 86 mairie@montcavrel.fr
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L’événement Les 13 et 14 juillet à Montcavrel Montcavrel a été mis à jour le 2026-06-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer