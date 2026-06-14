Les 13 et 14 juillet à Montcavrel Montcavrel lundi 13 juillet 2026.

Montcavrel

Les 13 et 14 juillet à Montcavrel

Centre du village Montcavrel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-07-13

Organisé par la Commune

Et le Comité des Fêtes de Montcavrel

Lundi 13 et mardi 14 juillet

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Programme le 13 juillet

– 22h Rendez-vous devant la mairie

– 22h30 Départ du cortège lumineux

– Retour à la mairie pour un verre de l’amitié !

Venez partager un moment festif et convivial !

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Evénements du 14 juillet

– Rendez-vous à 12h aux Monuments au Morts

– Vin d’honneur

– Jeux traditionnels, barbecue Locavore, structure gonflable

Tarif repas offerts aux habitants de Montcavrel 15€ pour les extérieurs

Répondre par mail mairie@montcavrel.fr ou déposer dans la boîte aux lettres de la mairie

Réponse au plus tard pour le 30 juin

Possibilité de télécharger l’affiche + le bulletin réponse à droite de votre écran

Crédit Commune de Montcavrel .

Centre du village Montcavrel 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 03 86 mairie@montcavrel.fr

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English :

L’événement Les 13 et 14 juillet à Montcavrel Montcavrel a été mis à jour le 2026-06-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer