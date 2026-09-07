« Les 170 ans de la Fondation la Teppe », La Teppe, Tain-l’Hermitage

Informations pratiques

« Les 170 ans de la Fondation la Teppe » Samedi 19 septembre, 14h00 La Teppe Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Les 170 ans de la Fondation la Teppe »

Samedi 19 septembre à 14h30

Conférence et visite des arbres du parc

Salle du théâtre à la fondation la Teppe

25 Av. de la Bouterne, 26600 Tain-l’Hermitage

La Teppe 25 avenue de la bouterne 26600 Tain l’Hermitage Tain-l’Hermitage 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://tain-terre-culture.org Samedi 19 septembre à 14h30

Conférence et visite des arbres du parc

Salle du théâtre à la fondation la Teppe

25 Av. de la Bouterne, 26600 Tain-l’Hermitage

« Les 170 ans de la Fondation la Teppe »

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