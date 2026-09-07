« Les 170 ans de la Fondation la Teppe », La Teppe, Tain-l’Hermitage
samedi 19 septembre 2026 · La Teppe · Tain-l'Hermitage
Informations pratiques
« Les 170 ans de la Fondation la Teppe » Samedi 19 septembre, 14h00 La Teppe Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
« Les 170 ans de la Fondation la Teppe »
Samedi 19 septembre à 14h30
Conférence et visite des arbres du parc
Salle du théâtre à la fondation la Teppe
25 Av. de la Bouterne, 26600 Tain-l’Hermitage
La Teppe 25 avenue de la bouterne 26600 Tain l’Hermitage Tain-l’Hermitage 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://tain-terre-culture.org Samedi 19 septembre à 14h30
Conférence et visite des arbres du parc
Salle du théâtre à la fondation la Teppe
25 Av. de la Bouterne, 26600 Tain-l’Hermitage
« Les 170 ans de la Fondation la Teppe »
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