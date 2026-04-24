Baladou

Les 18h du Lot

99 route de Martel Baladou Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le rendez-vous des épicuriens revient à Baladou pour une deuxième édition encore plus gourmande et festive !

18 heures pour profiter, se retrouver et partager un bon moment entre bons vivants, dans une ambiance chaleureuse et 100 % lotoise

Le rendez-vous des épicuriens revient à Baladou pour une deuxième édition encore plus gourmande et festive !

18 heures pour profiter, se retrouver et partager un bon moment entre bons vivants, dans une ambiance chaleureuse et 100 % lotoise

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99 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 7 50 64 14 60

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English :

The epicurean rendezvous returns to Baladou for an even more gourmet and festive second edition!

18 hours to enjoy, meet up and share a good time among bon vivants, in a warm and 100% Lotois atmosphere

L’événement Les 18h du Lot Baladou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne