Les 1ans du P’tit barban Le P’tit Barban Puybarban samedi 11 juillet 2026.

Puybarban

Les 1ans du P’tit barban

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

LE P’TIT BARBAN FÊTE SON ANNIVERSAIRE ! Déjà 1 an de partage, de convivialité, de fêtes et de bons moments passés ensemble ! Pour marquer le coup, on vous prépare une SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE qui s’annonce mémorable le samedi 11 Juillet ! La Banda Les Vasates de Bazas sera là pour mettre le feu ! Et parce qu’un anniversaire, ça se fête en grand… NOUS VOUS OFFRONS UN SAUT EN PARACHUTE ! Tirage au sort parmi les participants le lundi 13 Juillet. .

Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12

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English : Les 1ans du P’tit barban

L’événement Les 1ans du P’tit barban Puybarban a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers