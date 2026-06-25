Les 1ans du P’tit barban Le P’tit Barban Puybarban
Les 1ans du P’tit barban Le P’tit Barban Puybarban samedi 11 juillet 2026.
Puybarban
Les 1ans du P’tit barban
Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
LE P’TIT BARBAN FÊTE SON ANNIVERSAIRE ! Déjà 1 an de partage, de convivialité, de fêtes et de bons moments passés ensemble ! Pour marquer le coup, on vous prépare une SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE qui s’annonce mémorable le samedi 11 Juillet ! La Banda Les Vasates de Bazas sera là pour mettre le feu ! Et parce qu’un anniversaire, ça se fête en grand… NOUS VOUS OFFRONS UN SAUT EN PARACHUTE ! Tirage au sort parmi les participants le lundi 13 Juillet. .
Le P’tit Barban 10 Place de la mairie Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12
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L’événement Les 1ans du P’tit barban Puybarban a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers